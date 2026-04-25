彼と同居しているものの、この先ずっと独身である可能性もあります皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は早期退職を考えているという49歳、会社員の女性。安心して老後を過ごすための投資や貯金について知りたいとのこと。ファイナンシャル・プランナーの藤川太さんがアドバイスします。▼相談者Kawaiさん女性／会社員／49歳関西／持ち家（マンション）▼家族構成彼