トラブルによる経済的な打撃を背景に、家族の支えを受けながら生活の再建と自立に向けた準備を実家で進めるケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、静岡県沼津市在住・39歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフ