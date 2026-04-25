離婚をしたい人の中には、経済的な損失を避け「家庭内卒婚」という同居を続ける選択をする人もいるでしょう。けれど、あなたが隙を見せてしまったら、せっかくの卒婚が失敗に終わる可能性も。岡野あつこさんの著書、『その熟年離婚、妻は絶対「損」します！: 相談実績4万件の夫婦問題カウンセラーが教える！人生後半を笑って過ごすための「卒婚」＆「離活」戦略』では熟年離婚で失敗しないためのノウハウを紹介しています。今回は