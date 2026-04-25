1986年の原発事故から40年。今も厳重な「立入禁止区域」に指定されているウクライナ・チョルノービリ（チェルノブイリ）は、人が住めない“死の土地”と思われがちです。しかし、その廃墟となった街の奥深くには、故郷への愛を貫き、自給自足で静かに余生を送る「サマショール（自主帰還者）」と呼ばれる人々がいます。旧ソ連全域を巡る写真家・星野藍氏の著書『旧ソビエト連邦を歩く』（辰巳出版）より一部抜粋・編集し、息を呑む