「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）広島が、野手全員を使い切るなど、執念で引き分けに持ち込んだ。１−２の九回。先頭の代打・菊池が四球で出塁すると、代走・辰見が二盗に成功。２死三塁となり、代打・モンテロが投手強襲の適時内野安打を放ち、試合を振り出しに戻した。２−２の九回からはハーン、森浦とつなぎ、延長十一回は、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）がマウンドへ。右腕はこの回を無失点で終えると、延長