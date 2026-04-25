女優の雛形あきこ（４８）が、沖縄旅行での美ショットを公開した。雛形は２５日、自身のインスタグラムを更新。「弾丸沖縄ティーラウンジで食べたタルト・タタンが美味しすぎて２回も食べてしまった」と記し、イエロー系のノースリーブ姿でレストランの窓辺に座るショットをアップした。この投稿には、「大好きなホテルに大好きな人が行ってるなんて夢見たいです」「可愛い」「とてもお綺麗ですね」「綺麗です」「いい時