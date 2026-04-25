女優・堀内敬子が２５日にＳＮＳを更新し、春らしいコーデを披露した。インスタグラムで「ぶらり途中下車の旅ありがとうございましたたくさんの出逢い嬉しかったです」とつづり、黄色のシャツ、パンツに花柄のアウターで爽やかなブルーのバッグを持つコーデ姿をアップした。この投稿には「いつもと違って可愛い」「ＮＥＷ堀内さん」「これが天性なのか」「明るいカラーの服似合いますね」「癒されました」「惚れてまう」な