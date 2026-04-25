【「OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX」オープンベータテスト】 4月25日～ 開始 【OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX】 2027年 発売予定 価格：未定 するめ工房は、Windows用ハイスピードメカシューティングゲーム「OMEGA PHENEX COMMENCED PROJECT SIX」（オメガフェネクス コメンスド プロジェクトシックス