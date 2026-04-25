第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、最新ショットを公開した。３月３０日に第２子妊娠を発表し、１６日にはピンク色に染めた新ヘアを披露した倖田が２５日までに自身のインスタグラムを更新。「本日もファンクラブ倖田組ａｎｄＫｋａｐｐ生配信あざましたー！」と記し、生配信をしたスタジオでの姿を投稿。ハーフパンツにゆったりしたパーカーを合わせたストリート系のマタニティー姿を披露した。この投稿には、「可愛す