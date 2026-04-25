巨人の浦田俊輔内野手（23）が25日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。自分でも「変わっている」と思う独特なこだわりを明かした。この日のテーマは「回転寿司のこだわり」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された浦田は「メッチャこだわりがあって。イカ、イクラ、タコ、ウニとか…ご飯と一緒に食べれなくて。はがして（皿に）置いて