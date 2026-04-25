“ゲージツ家のクマさん”として親しまれた美術家の篠原勝之さんが17日に亡くなったことを、公式インスタグラムが発表しました。公式インスタグラムは「篠原の体調についてご心配をおかけしておりましたが、4月17日に他界いたしました」と報告。亡くなる直前の様子について「ヒトからどう見られようと、どんな時も、今おかれている状況を面白がって、一生懸命に力のかぎりを尽くす。その在りようは最後の最後まで変わりませんでし