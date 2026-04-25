[4.25 ブンデスリーガ第31節](フォルクスワーゲン・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[ボルフスブルク]先発GK 1 カミル・グラバラDF 3 デニス・バブロDF 4 コンスタンティノス・コウリエラキスDF 6 ジャニュエル・ベロシアンMF 5 ビニシウス・ソウザMF 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラMF 21 ヨアキム・メーレMF 24 クリスティアン・エリクセンMF 25 アーロン・ゼンターMF 39 パトリック・ビマーFW 17 ジェナン・ペイ