[4.25 ブンデスリーガ第31節](ヴォイト・アレーナ)※22:30開始<出場メンバー>[ハイデンハイム]先発GK 41 ディアント・ラマイDF 2 マーノン・ブッシュDF 6 パトリック・マインカDF 19 ヨナス・フェーレンバッハDF 26 H. BehrensMF 3 ヤン・シェップナーMF 8 エレン・ディンクチMF 21 アドリアン・ベックMF 30 ニクラス・ドーシュFW 11 ブドゥ・ジブジバーゼFW 18 マルビン・ピエリンガー控えGK 40 フランク・フェラーDF 4 テ