高知ユナイテッドSCは25日、「ファン・サポーターの皆様へチーム活動時におけるお願い」と題した声明を発表した。クラブは公共交通機関や公共施設でのサイン対応や写真撮影などのファンサービスを一律で断っていることを示すとともに、試合当日のスタジアムや駐車場等での出待ち行為についても「安心・安全な試合運営の観点から、ご遠慮願います」と伝えた。その上で「中には迷惑行為の範囲を超え『つきまとい行為』と認識せ