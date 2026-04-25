【J1百年構想リーグ WEST第12節】(ピースタ)長崎 1-1(PK5-6)G大阪<得点者>[長]マテウス・ジェズス(78分)[G]デニス・ヒュメット(80分)<警告>[長]エドゥアルド(85分)観衆:20,267人主審:谷本涼└11連戦中のG大阪に負傷者連続、PK戦ではサポーターに注意も…18歳GK荒木琉偉の大活躍で長崎にPK戦勝利