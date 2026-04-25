[4.25 J1百年構想リーグWEST第12節 長崎 1-1(PK5-6) G大阪 ピースタ]J1百年構想リーグWESTは25日、各地で第12節を開催した。11連戦の7試合目を迎えたガンバ大阪はJ1百年構想リーグWEST第12節でV・ファーレン長崎と対戦し、1-1で突入したPK戦を6-5で制した。G大阪は18歳のGK荒木琉偉が2試合連続でゴールを守り、筑波大出身のルーキーDF池谷銀姿郎がJリーグ初先発を飾った。前半は攻め立てる展開になったがGK後藤雅明の好セーブ