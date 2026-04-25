テレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」が２５日に放送された。この日は、昭和から令和にかけて変化した社会の仕組みや常識にスポットを当てた。「何でもかんでも○○ハラスメント昔では考えられないことだらけ！！」では、昭和世代パネラーとして出演した三田寛子、伊集院光が、かつては当然のように蔓延していた職場での根性論などを発端にした現在では「パワハラ」として認識されるようなケースについて、