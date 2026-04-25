アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で決勝に進出した町田は２５日（日本時間２６日未明）、初出場初優勝をかけて前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。＊＊＊＊２００２〜０３年シーズンに前身のＡＣＬが始まってから、Ｊリーグ勢の決勝進出は２３大会中９回目。今回の町田で日本勢が４大会連続で決勝進出していることから、Ｊリーグのレベルの高さがうかがえるだろう。過去に