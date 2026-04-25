◆独立リーグ交流戦ＢＣ福島４―３巨人３軍（２５日・福島牡丹台）巨人の育成、クリスチャン・フェリス外野手が２戦連発となる３軍戦４号３ランを放った。「７番・ＤＨ」で出場。３点を先制された直後の４回２死二、三塁で右越えの一発をマークした。前日２４日もＢＣ福島戦で一発を放っていた身長２００センチのドミニカンは「昨日に引き続き、狙ったボールを打とうという意識で打席に入りました。狙い通りのストレートが来