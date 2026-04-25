そろそろ普通のボブに飽きてきた……。そんな気分の40・50代に試してほしいのが「ウルフヘア」。メリハリのあるシルエットがこなれ感をプラスし、軽やかな印象を与えられるのがポイントです。今回ご紹介するのは、大人女性が取り入れやすいナチュラルな印象のウルフヘア。シルエットを今っぽくチェンジして、気分を一新してみて。 まとまりやすく扱いやすいウルフヘア 髪が広がりやすい人におすすめな、レイヤー控