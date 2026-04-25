タレント・野沢直子が、渡辺直美の米国での公演を観劇し、２ショットを公開した。野沢は２５日、自身のインスタグラムを更新。「直美ちゃんのスタンダップ見ためっちゃ面白かった」と記し、渡辺がスタンダップコメディーの単独ライブを行った米国サンフランシスコの劇場前でのショットや、渡辺ら出演者との集合ショットをアップ。「この先のツアーもがんばれえ」とつづった。この投稿には、「さすが外国って感じですぅ」「
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