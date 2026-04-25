2026年に結成30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’が、夏の恒例野外ライブ＜Dance, Dance, Dance＞を開催するほか、同ライブに先駆けてダンスチューンを12inchアナログでリリースすることも発表となった。＜Dance, Dance, Dance＞は7月11日に神奈川・河口湖ステラシアター、8月1日に大阪城音楽堂で開催される。関東公演は改築に伴って惜しまれながら昨年、長い歴史に幕を閉じた東京・日比谷野音から、富士山の麓・河口湖ステラシアターへと