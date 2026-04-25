グラビアアイドルの山田あいが、4月21日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月28日号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」コーナーに登場した。 【写真】破壊力抜群！自慢のI砲が重そうですよ 今、グラビア界を席巻する一度見たら忘れられない＆Iカップ・ゴージャスボディが表紙＆巻頭で炸裂！ 大胆な衣装で虎のぬいぐるみとたわむれたかと思えば、ベッドの上ではランジェリー姿でド迫力