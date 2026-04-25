令和8年4月20日、情状証人として法廷へやってきた被告人の母親はハキハキとした口調で、それでいて質問に対して少し被せ気味に答えていた。飲食店を経営しているという彼女は、息子についてこう語った。 「物静かで、大人しくて、頑固。でも自分に甘い。そういう感じです」 そう力強く語る母親を、被告人は椅子に浅く腰掛けて背もたれに深くもたれかかったまま、居心地悪そうに見つめていた。 昭和54年に生まれ、介護施設で