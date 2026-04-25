元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、25日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、転居歴について明かした。父は転勤族で、大学入学までに14度の転校をしてきたという高橋さん。小学校4年生の時には、中国での海外生活も経験した。選択肢は2つ。「“アメリカと中国の選択肢があるんだけど、どっちがいい？”って言われて。母と姉は即答でアメリカって言ったんですけど