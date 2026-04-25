本当に建造する方向にアメリカ海軍協会の公式メディアであるUSNIニュースは2026年4月21日、海軍が来年度の予算案で初のトランプ級戦艦に関する予算承認を議会に求める方針であると報じました。【画像】え、武装多すぎ!? これが建造予定のトランプ級ですトランプ級は、ドナルド・トランプ大統領自らが「新しい戦艦を造る。名前はトランプ級（Trump-class battleship）だ」と建造計画に言及した艦で、新たな艦隊整備構想「ゴール