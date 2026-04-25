映画やドラマを見て、この俳優の顔に生まれ変わりたいと考えたことがある人は多いと思います。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。それでは、「この人の顔になりたいと思う30代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。【10位までの全ランキング結果を見る】2位