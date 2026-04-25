◇MLB ホワイトソックス5-4ナショナルズ(現地24日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が4回にメジャートップタイとなる11号ソロを放つなど、この日も打撃で目立った活躍をみせました。村上選手はメジャーデビュー戦となる開幕戦で1号を記録すると、同カード3戦連発。また17日のアスレチックス戦から5戦連発と一気に本塁打数を量産し、早くも二桁に到達していました。そしてこの日の一発で、ヨルダン・アルバレス