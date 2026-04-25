フジテレビ元アナウンサーの秋元優里さんが、キュートな最新ショットを披露した。２５日に自身のインスタグラムを更新し「朝陽を浴びて心身のバランス整えてビタミンDとセロトニン、大事。ベランダコーヒー×太陽＝最高」とつづり、朝日を浴びる姿をアップ。リラックスした笑顔を浮かべる一枚も見せた。フォロワーは「癒されました。素敵な笑顔にほっこりします」「笑顔最高にかわいい」「屈託の無い笑顔がほんと可愛い」「