◆ラグビーリーグワン１部▽第１６節神戸４９―２８東京ＳＧ（２５日・神戸ユニバー記念競技場）東京ＳＧは４トライを挙げたものの及ばず、５連敗となった。５位は変わらなかったが、上位６チームが出場できるプレーオフ（ＰＯ）進出を決めることができなかった。前半５分、１１分と立て続けにトライを決められ、序盤で１４点を追う展開に。前、後半ともに敵陣深くに攻め込む場面は何度かあったが、ゴールラインを越えさせな