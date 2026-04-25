「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が「Netflix Japan」のYouTubeチャンネルに出演し、物申す場面があった。タレントのマツコ・デラックスを鑑定する企画。そこで今月27日配信スタートの、数子さんの人生を題材にした作品「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、マツコが「よくOK出しましたね」というと、かおりさんは「OKじゃないんですよ!」と語気を強める。「勝手