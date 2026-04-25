洗練されたデザインと機能性で人気のRIMOWAから、心躍るシーズナルカラーが登場♡2026年春は、エネルギッシュな「オレンジ」と洗練された「マゼンタ」がラインナップに仲間入り。旅の時間をより自分らしく彩る、新しいスタイル提案に注目です。 鮮やかな新色で旅をアップデート 今回のシーズナルカラーは、個性や創造性を引き出す大胆な色使いが魅力。「オレンジ」はポジティブでエネル