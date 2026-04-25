飯塚オートのSG「第45回オールスター」は2日目を終えた。金子大輔（46＝浜松）は初日2着と手堅くまとめた。「良くなかったからセットを扱った」と調整を施して臨んだ2日目4Rは、冷静沈着な道中の走りが光ってシリーズ初勝利ゲットに成功した。それでもレース後は「絞ると付いてこなくて立ち上がりから中間で離される」と浮かない表情。すぐさま「結果は出ているけど、今のままでは上で戦える感じがしない。マフラーを換えて