俳優の野村康太（22）が25日、自身のインスタグラムを更新。兄でモデルの野村大貴（25）と弟と3兄弟でディズニーシーに行ったことを報告した。「3兄弟でディズニー。ディズニー25周年だった！」とつづった野村。ディズニーシーを満喫する姿を披露し、兄、弟との3ショットも公開した。ハッシュタグで「ディズニー」「楽しすぎた」「3兄弟で僕が1番おチビ」と加え、1メートル84にもかかわらず兄弟で一番背が低いことも明かした