往年の名車「デルタ」を現代流にモディファイ「オートモビルカウンシル2026」では、「Designed by ピニンファリーナ」と、「現代に蘇る往年の名車＜レストモッドの世界＞」を主催者展示のテーマと定め、イタリアのカロッツェリア「ピニンファリーナ」がデザインした名車と、レストモッドされたモデルがズラリと並びました。レストモッドとは、いにしえのクルマをレストアする際、現代の技術やデザイントレンドを投入してモディフ