実両親や義両親と同居をしている人もいることでしょう。夫婦だけの生活とは違い、親子間の関係もあるために、少々ややこしくなることもあるかもしれません。それでも同居をするのはなぜ？そんな疑問がママスタコミュニティに寄せられました。『義両親や実両親との同居をOKしたのはなぜ？深く考えずにOKしたの？』同居はしたくないと思う人もいるでしょうが、実際には同居をしている人もいますね。自分の実両親であれば関係性も