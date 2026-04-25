私はオトハ。夫ケイスケ、息子ヨウタと3人暮らしです。汚れたベビーカーに驚き、リサに「汚すぎる」と詰め寄った私。ところが開き直られてしまいました。リサは「旦那がこれでいいと言った」の一点張りで、そのうつろな目に怖さすら感じます。私は自分でベビーカーを車に積むと、そのままそそくさとその場をあとにしました。運転中も、思い出のベビーカーを無惨なかたちで返されたことに涙が止まりませんでした。「妊娠中だったか