コスプレイヤーでタレントの米倉みゆ（32）が25日、自身のXを更新。結婚したことを発表した。米倉は、「いつも応援してくださる皆様お世話になっている関係者の皆様へ私事で大変恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。純白のウエディングドレス姿を披露して「今日という日まで活動を続けてこられたのは、ファンの皆様、そして支えてくださる関係者の皆様の温かいご支