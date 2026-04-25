右太もも裏の肉離れで戦線離脱した横浜ＤｅＮＡ・牧（資料写真）２５日に出場選手登録を外れた牧の状態について、相川監督は右太もも裏の肉離れと明かした。全治は不明だが、長期離脱は避けられない見通しとなった。牧は２４日の巨人戦で、三回に三塁内野安打を打った際に痛めた。一塁への全力疾走後に右脚を気にするようなしぐさを見せ、そのまま途中交代した。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場した