三ツ沢公園陸上競技場（資料写真）第６１回県中学陸上選手権（神奈川陸協、県中体連主催、神奈川新聞社など後援）は２５日、三ツ沢公園陸上競技場で開幕し、男女１０種目の決勝などが行われた。男子８００メートルは西野蒼太（相模原旭）が予選で自身が持つ大会記録を更新し、決勝ではさらにそれを上回る１分５４秒９３で２連覇した。男子３０００メートルタイムレース決勝は真鍋玲（大和）が制し、女子１００メートル決勝は高野