【その他の画像・動画等を元記事で観る】Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のOPテーマとして書き下ろしした新曲「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカのMusic Videoを、EveオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。Music Videoは、Eve「群青讃歌」や「花嵐」など、Eveと数多くのタッグを組んでいる”くっか”が制作。全編アニメーションとなる本映像は、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる作品に