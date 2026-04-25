【モデルプレス＝2026/04/25】フジテレビ系バラエティ番組「新しいカギ」（毎週土曜20時〜）が、4月25日の放送回より、動画配信サービスNetflixにて配信されることが決定した。【写真】「新しいカギ」受賞した企画◆「新しいカギ」Netflix配信決定同日の放送では、世界で活躍するNiziUを迎え、“カギメンバー”が学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画「学校かくれんぼ」を行った。“カギメンバー”の