お笑いタレント・陣内智則の妻でフジテレビの松村未央アナウンサーが、後輩アナとの２ショットを公開した。２５日にインスタグラムで「珍しい組み合わせ！？春ちゃんと楽しくＣＭの撮影でしたかわいい春ちゃんに注目です」とつづり、フジテレビの高崎春アナウンサーとの２ショットをアップした。この投稿には「新たなコンビ」「みおはるコンビ！」「どんなＣＭができるか楽しみ」「魅力的な笑顔」「癒しの空間」などの声が