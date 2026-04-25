中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＭＬＢに挑んだ日本人選手の中でも３人しかいない“偉業”を明かす一幕があった。今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。カブスでも活躍。日米通算２４５０安打を記録した福留さんはワールドシリ