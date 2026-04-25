介護の日常をユーモラスに描いたケンさんの作品▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む介護って実は面白いよ〜と語るのは、20年以上、介護の現場に携わるケンさん。現職の介護支援専門員（ケアマネージャー）として様々な現場に立ってきたケンさんが描いたコミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常記憶に残らない個人の記憶をたどる』が、「リアルだけ