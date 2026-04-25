4月25日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME1が行われ、長崎ヴェルカの西地区優勝と、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」に進出する全8クラブが出揃った。 前節終了時点で5クラブまでCS進出が決まっていたが、この日はリーチをかけていた群馬クレインサンダーズ、千葉ジェッツ、アルバルク東京が揃って勝利し、レギュラーシ&