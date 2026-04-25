Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）が、6月7日に公開収録イベントを開催する。 （関連：Snow Man 佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太……“江戸川出身トリオ”の深い縁、どこまでも等身大な空気感） 本番組は、佐久間が自身の好きなアニメとゲームの話題など、“オタク”な一面を余すところなくリスナーへ伝えるもの。3度目