EGO-WRAPPIN’が、夏の恒例野外ライブ『Dance, Dance, Dance』を開催する。 （関連：EGO-WRAPPIN’、大きな喜びに少しの感傷を添えて改修前最後の日比谷野音『Dance, Dance, Dance』東京公演） 本公演は、改築に伴い使用休止中の日比谷野外音楽堂から会場を移し、7月11日に山梨 河口湖ステラシアター、8月1日に大阪城音楽堂で開催。チケットは、本日4月25日21時よりオフィシャルサイトでの先行予約受付がスター