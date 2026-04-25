マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、スペイン代表MFロドリの状態を説明し、FAカップ準決勝のサウサンプトン（2部）戦を欠場すると明言した。24日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。ロドリはプレミアリーグ第33節のアーセナル戦に先発出場を果たし、チームは2−1で勝利した。一方で、ロドリは88分に鼠径部を負傷して途中交代。22日に行われたプレミアリーグ第34節のバーンリー