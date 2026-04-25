【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シャイトープが、最新曲「リフレイン」のMVを公開した。 ■海辺に佇む少女とシャイトープの演奏シーンが重なり合う 「リフレイン」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む一曲。3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショ